بعد عام على أدائها اللافت في كأس أوروبا لكرة القدم 2016، تجد ايسلندا نفسها على بعد خطوات من حلم بلوغ كأس العالم 2018 في روسيا، بصدارتها للمجموعة الأوروبية التاسعة عشية الجولة الأخيرة.

وتشهد هذه المجموعة منافسة كبيرة، اذ لم يحسم مصير بطاقة التأهل المباشر الوحيدة فيها حتى الجولة الأخيرة.

وتتصدر ايسلندا الترتيب مع 19 نقطة، بفارق نقطتين عن كرواتيا وأوكرانيا.

ويقترب الحظ من الابتسام بشكل عريض للايسلنديين: فمباراتهم الأخيرة في التصفيات ستكون أمام ضيفهم منتخب كوسوفو، متذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط من تسع مباريات.

أما كرواتيا وأوكرانيا، المنافسان الوحيدان لايسلندا على بطاقة التأهل المباشر، فيخوضان لقاء قويا في العاصمة الأوكرانية كييف.

وما يزيد من حظوظ ايسلندا، ان ملعب لوغاردالسفولور الذي سيستضيف مباراتها اليوم، بات أشبه بقلعة حصينة لم يخسر منتخبها فيها منذ أكثر من أربعة أعوام: 15 مباراة، 12 فوزا، ثلاثة تعادلات.

فالبلد الذي يحتل المركز 22 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كان على وشك بلوغ المونديال للمرة الأولى عام 2014، إلا انه خسر في الملحق أمام كرواتيا 0-2 ايابا (تعادل سلبا ذهابا).

وسيكون لاعب خط وسط ريال مدريد الاسباني لوكا مودريتش وزملاؤه في المنتخب الكرواتي، أمام مواجهة صعبة ضد أوكرانيا على أرضها، مع وجوب الفوز في مباراتهم وانتظار تعثر ايسلندا على أرضها، لضمان بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم.

وفي باقي المباريات تلعب اليوم اسبانيا التي ضمنت تأهلها أمام الكيان الصهيوني، ألبانيا - إيطاليا، فنلندا - تركيا، مولدوفا - النمسا، صربيا - جورجيا، ويلز - إيرلندا، مقدونيا - ليشتنشتاين.