أحرز سائق فريق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون امس، لقب جائزة اليابان الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، مستفيدا بشكل مثالي من انسحاب منافسه على صدارة الترتيب العام سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل.

وتقدم هاميلتون على سائقي ريد بول، الهولندي ماكس فيرشتابن والاسترالي دانيال ريكياردو، بعدما اضطر فيتل الذي انطلق من المركز الثاني خلف البريطاني، للانسحاب في اللفات الأولى بسبب مشكلة في المحرك.

وبذلك، وسع هاميلتون الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 59 نقطة عن فيتل، قبل أربع مراحل فقط من نهاية البطولة.