أحرز الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا اللقب الـ 75 في مسيرته الاحترافية، بتتويجه أمس بلقب دورة بكين الدولية للتنس، وذلك عقب فوزه بسهولة على الأسترالي نيك كيريوس 6-2 و6-1.

واحتاج نادال (31 عاما) إلى 92 دقيقة ليحرز لقبه السادس هذه السنة، والـ 75 في مسيرة تتضمن 16 لقبا في البطولات الكبرى «غراند سلام»، بعدما توج في 2017 في رولان غاروس الفرنسية للمرة العاشرة (رقم قياسي)، وفلاشينغ ميدوز الاميركية.

ولدى السيدات، حققت الفرنسية كارولين غارسيا مفاجأة كبيرة بفوزها في نهائي دورة بكين على الرومانية سيمونا هاليب التي ستتبوأ اليوم المركز الأول في تصنيف اللاعبات المحترفات بنتيجة 6-4 و7-6 (7-3).

وأحرز البلجيكي دافيد غوفان، المصنف 11 عالميا، لقب دورة طوكيو الدولية بفوزه بسهولة على الفرنسي أدريان مانارينو بسهولة 6-3 و7-5، محققا لقبه الثاني خلال أسبوعين.