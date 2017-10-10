وضعت قرعة كأس العالم للأندية بأبوظبي فريق ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في طريق بطل آسيا المقرر تحديده الشهر المقبل.

ويلعب بطل آسيا في الدور الثاني ضد الفائز من الجزيرة الإماراتي، ممثل البلد المضيف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، على أن يواجه المتأهل منهما الفريق الإسباني في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر، يلعب بطل افريقيا مع باتشوكا المكسيكي ممثل الكونكاكاف في الدور الثاني والمتأهل منهما يلعب ضد بطل أميركا الجنوبية.

ووضع الهلال السعودي قدما في نهائي دوري أبطال آسيا، إذ حسم مواجهة ذهاب نصف النهائي على أرضه برباعية نظيفة أمام بيرسبوليس الإيراني، أما في دوري أبطال أفريقيا، فينافس الأهلي المصري نظيره النجم الساحلي التونسي على بطاقة التأهل الأولى للنهائي، فيما يتنافس الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري على البطاقة الأخرى.

وتقام بطولة مونديال الأندية في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل بمشاركة 7 فرق من مختلف قارات العالم. وتحددت هوية 4 فرق هي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وباتشوكا المكسيكي ممثل الكونكاكاف وريال مدريد بطل أوروبا. وتنتظر البطولة تحديد 3 فرق أبطال قارات أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا.