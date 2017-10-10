يسعى المنتخب الاميركي لكرة القدم الى مواصلة صحوته وانتزاع بطاقته الى النهائيات عندما يحل ضيفا على ترينيداد وتوباغو فجر الاربعاء في الجولة العاشرة الاخيرة من تصفيات منطقة الكونكاكاف المؤهلة لمونديال روسيا 2018.



وكانت الولايات المتحدة انعشت السبت امالها في التأهل باستعادة توازنها عقب 3 مباريات دون انتصار (تعادلان وخسارة) على حساب ضيفتها بنما برباعية نظيفة منتزعة منها المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام الاخيرة وهندوراس، المنافسين الوحيدين لها على ثالث وآخر بطاقة تأهل مباشر الى النهائيات.



وتلعب بنما مع ضيفتها كوستاريكا التي حجزت بطاقتها السبت بتعادلها مع هندوراس، وتستضيف الاخيرة المكسيك المتصدرة وأول المتأهلين.



ويرصد المنتخب الاميركي الفوز لحجز بطاقته بغض النظر عن نتيجتي مباراتي بنما وهندوراس، علما ان التعادل قد يكفيها ايضا لبلوغ مونديال روسيا كونها تتفوق بفارق الأهداف (+5) على بنما (-2) وهندوراس (-7).