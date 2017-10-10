باتت سيمونا هاليب أول لاعبة رومانية تتبوأ صدارة التصنيف العالمي للاعبات كرة التنس المحترفات، بينما دخلت الفرنسية كارولين غارسيا نادي اللاعبات العشر الأوليات بعد تتويجها الأحد بدورة بكين، على حساب هاليب نفسها.

وكانت الرومانية البالغة 26 عاما، دخلت في المراكز الخمسة الاولى في 17 مارس 2014 ولم تخرج من هذا النادي على الإطلاق. وفي رصيد هاليب 15 لقبا في دورات كرة التنس، إلا أنها تفتقد للقب في البطولات الكبرى «غراند سلام»، علما أنها خسرت رولان غاروس الفرنسية مرتين عامي 2014 و2017.

- ترتيب العشر الأوليات:

1- الرومانية سيمونا هاليب 6175

2- الاسبانية موغوروتسا 6135

3- التشيكية بليسكوفا 5605

4- الاوكرانية سفيتولينا 5665

5- الاميركية فينوس وليامس 4652

6- الدنماركية فوزنياكي 4640

7- اللاتفية اوستابنكو 4510

8- الروسية كوزنتسوفا 4005

9- الفرنسية غارسيا 3860

10- البريطانية كونتا 3795