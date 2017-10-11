قرر القضاء البرازيلي الإبقاء على كارلوس نوزمان، المستقيل من رئاسة اللجنة الأولمبية البرازيلية، موقوفا على خلفية قضايا فساد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت الشرطة البرازيلية ان نوزمان (75 عاما) الذي أوقف الخميس الماضي، متهم بجرائم «الفساد وغسيل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية». كما انه متهم بشراء الأصوات للحصول على أولمبياد 2016 لريو.

وتم اعتقال نوزمان في الوقت ذاته الذي تم فيه توقيف المدير العام للعمليات في اللجنة المنظمة لريو 2016، ليوناردو غراينر، الذي تم الإبقاء عليه في السجن لفترة غير محددة مثل نوزمان، بحسب ما أفادت بوابة «جي1» الإخبارية.

وأعلن نوزمان الذي كان ايضا رئيسا للجنة المنظمة لأولمبياد ريو، السبت استقالته من رئاسة اللجنة الأولمبية البرازيلية وجمعيتها العامة بغرض ممارسة حقه الكامل في الدفاع.