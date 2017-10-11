أفلت الاميركي جون ايسنر المصنف الثاني عشر من الخروج المبكر وحجز بطاقته الى الدور الثاني بشق النفس امام الصربي دوسان لايوفيتش الصاعد من التصفيات بالفوز عليه 4-6 و7-6 (7-5) و7-6 (8-6) في الدور الاول من دورة شنغهاي الدولية لكرة التنس إحدى دورات الماسترز للالف نقطة والبالغة جوائزها نحو ثمانية ملايين يورو.

ويلتقي ايسنر في الدور الثاني مع لاعب اخر صاعد من التصفيات هو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي حجز بطاقته على حساب الروسي كارين خاتشانوف.

وانسحب الاسترالي نيك كيريوس الثالث عشر من الدور الاول عقب خسارته المجموعة الاولى امام الاميركي ستيف جونسون 6-7 (5-7) وذلك بعد يومين فقط من خسارته نهائي دورة بكين امام الاسباني رافايل نادال.

وترك كيريوس (22 عاما) الملعب فجأة ودون اي تفسير بعد تلقيه انذارا من حكم المباراة عقب نهاية المجموعة الاولى.