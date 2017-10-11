تحرر الاسباني رافاييل نادال من أي ضغوط من أجل الاحتفاظ بموقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، مؤكدا أنه «عجوز للغاية» لهذا النوع من الهراء.

وقال نادال الذي يستعد لبداية مشواره في بطولة شنغهاي للأساتذة بمواجهة جاريد دونالدسون في الدور الثاني «في سن الحادية والثلاثين أرفض الضغوط، خلال العام لم يكن هدفي أبدا في المكانة التي وصلت لها اليوم».

وأضاف «لكن من الأفضل كثيرا أن أكون في المركز الأول عن المركز الثاني أو الثالث».

وجاء نادال إلى شنغهاي منتشيا بلقب بطولة بكين الذي أحرزه على حساب نيك كيريوس.

وأوضح نادال بعد الإصابات التي أزعجته في العام 2016 أن هدفه الوحيد هو أن يكون في صحة جيدة.

وأشار «بالنسبة لي الشيء الأهم أن أكون في صحة جيدة وقادر على المنافسة، هذا الشيء حدث في العام الحالي، وهو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي».

وتابع «الآن أنا في صدارة التصنيف وإنهاء العام الحالي في الصدارة هو أمر مختلف بعض الشيء، إذا حدث ذلك سيكون إنجازا كبيرا، لكني في حاجة للعب بشكل جيد».

وأوضح «في الأسبوع الماضي لم أكن مرهقا، كنت مستعدا للعب ولعبت، هذا هو الجزء الأهم في الموسم، كنت أبحث عن الفوز بلقب بكين منذ فترة، تحديدا منذ فوزي باللقب في العام 2005، نجحت في تحقيق الأمر هذا العام».

وأكد «الآن نحن في شنغهاي، بطولة أخرى مهمة بالنسبة لي، أتعامل مع كل مباراة على حدة، وأجندتي دائما تعتمد على حالة جسدي، وحالتي الذهنية، شعرت بأنني مستعد للقدوم إلى هنا، وقد جئت، لكني لا أعرف ما سيحدث لاحقا».

وعرف السويسري روجيه فيدرر المصنف الثاني على العالم هوية منافسه في الدور الثاني لبطولة شنغهاي حيث يلاقي الأرجنتيني دييجو شوارتزمان الذي تغلب على الأسترالي جوردان تومبسون 6-4 و7-6 (7-4).

وفاز الأميركي سام كويري على الياباني يويتشي سوجيتا 6-3 و6-2 ، كما فاز الجنوب افريقي كيفين اندرسون على الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و6-1.