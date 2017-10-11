مضت 4 أسابيع على إصابة اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة الإسباني.

وتقول صحيفة «موندو ديبورتيفو»، المقربة من برشلونة، إن اللاعب بدأ المرحلة الأولى من إعادة تأهيله، مؤكدة أنه يذهب كل يوم إلى التدريبات، من أجل العلاج الطبيعي، والبقاء بالقرب من زملائه.

وأوضحت أن اللاعب ينتظر فقط التئام الإصابة، وهو ما يتوقع أن يحدث خلال 3 أسابيع على الأكثر، ليبدأ ديمبلي بعدها العمل مع المجموعة بشكل كامل.

كما يذهب اللاعب إلى صالة الألعاب الرياضية، كل يوم، كي لا يفقد العضلات العلوية من الجسم، فهو يحاول العمل على تحسينها وتقويتها.

وفي الواقع، فإن اللاعب قبل أن يتعرض للإصابة، كان مطالبا بتحسين بنيته العضلية، وقد بدأ موظفو النادي الكتالوني في العمل معه على هذا الأساس.

وكانت التقديرات قد أشارت إلى أن ديمبلي سيغيب لمدة أربعة أشهر، بسبب الإصابة، لكن في حال واصل العمل الذي يقوم به حاليا، فإنه من المتوقع أن يعود للفريق في غضون شهرين فقط.

أزمة جديدة

قالت تقارير صحافية إسبانية إن هناك استقالة جديدة داخل إدارة نادي برشلونة الإسباني، ووافق عليها رئيس مجلس الإدارة الحالي جوسيب ماريا بارتوميو.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» المقربة من برشلونة إن ألبرت سولير، مدير الرياضات المهنية داخل الفريق الكتالوني، قد قدم استقالته للنادي وتمت الموافقة عليها.

وأشار سولير إلى أنه «احترق» بسبب سوق الانتقالات الصعب الذي مر على برشلونة الصيف الماضي، ما أثر بشكل كبير على البلوجرانا، خاصة بعد رحيل البرازيلي نيمار، وفشل النادي الكتالوني في التعاقد مع البرازيلي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي.

وكان سولير يعمل تحت يد السكرتير الفني للنادي روبرت فيرنانديز، وكان مساهما في عمليات انتقال اللاعبين داخل النادي الكتالوني، سواء على مستوى كرة القدم أو الرياضات الأخرى.