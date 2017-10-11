البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي سيكونان في طليعة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2017 التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في نهاية العام.



وأعلنت المجلة لائحة من 30 اسما للجائزة منهم إضافة الى رونالدو وميسي، البرازيلي نيمار وزميله في باريس سان جرمان الفرنسي الشاب كيليان مبابي والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون.



وكان الدون نال الجائزة في العام الماضي للمرة الرابعة في مسيرته، وهو المرشح الأبرز للفوز بها هذا العام أيضا ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم البرغوث، بعد أن قاد فريقه ريال مدريد الاسباني الى الاحتفاظ بلقبه في دوري أبطال أوروبا.وهنا لائحة الأسماء الـ 30:

- حراس المرمى:

يان اوبلاك (اتلتيكو مدريد)، دافيد دي خيا (مان يونايتد)، جانلويجي بوفون (يوڤنتوس)

- المدافعون: مارسيلو وسيرخيو راموس (ريال مدريد)، ماتس هوملز (بايرن ميونيخ) وليوناردو بونوتشي (ميلان)

- للوسط: لوكا مودريتش وطوني كروس وايسكو (ريال مدريد) ونغولو كانتي (تشلسي) وفيليبي كوتينيو وساديو ماني (ليڤربول) وكيفن دي بروين (مان سيتي)



- للهجوم:

نيمار وكيليان مبابي وادينسون كافاني (باريس سان جرمان) وباولو ديبالا (يوڤنتوس) ولويس سواريز وليونيل ميسي (برشلونة) ودرايس ميرتنز (نابولي) وروبرت ليڤاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وهاري كين (توتنهام) وادين دزيكو (روما) وانطوان غريزمان (اتلتيكو مدريد) وراداميل فالكاو (موناكو) وبيار ايميريك اوباميانغ (بوروسيا دورتموند) وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد) وادين هازار (تشلسي)



الواعد يصنع التاريخ

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي مهاجم سان جرمان دخل بوابة التاريخ بعد تواجده في القائمة المرشحة لجائزة البالون دور.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي أصبح أصغر لاعب يتواجد اسمه في تاريخ الكرة الذهبية بـ18 سنة وتسعة أشهر.