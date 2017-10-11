تأهل منتخبا صربيا وايسلندا الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، وحجزت ايرلندا وكرواتيا مقعديهما في الملحق ضمن الجولة العاشرة الاخيرة من التصفيات الأوروبية للمجموعتين الرابعة والتاسعة على التوالي.

وانتزعت صربيا بطاقة المجموعة الرابعة بفوزها على ضيفتها جورجيا 1-0 سجله نيمانيا غوديلي في الدقيقة 74.

ورفعت صربيا رصيدها الى 21 نقطة، متقدمة بفارق نقطتين أمام ايرلندا التي انتزعت المركز الثاني من جارتها ويلز بفوزها عليها بهدف لجيمس ماكلين (57) ما يخولها خوض الملحق الشهر المقبل.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الأوروبية التسع مباشرة الى النهائيات، وتخوض أفضل ثمانية منتخبات تحل ثانية ملحقا فاصلا لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

وانضمت صربيا وايسلندا الى روسيا المضيفة وألمانيا واسبانيا وانجلترا وبلجيكا وبولندا من أوروبا، والسعودية وإيران واليابان وكوريا الجنوبية من آسيا، ومصر ونيجيريا من افريقيا، والمكسيك وكوستاريكا من الكونكاكاف.

ومنذ خوضها منافسات كرة القدم كدولة مستقلة، فشلت صربيا في بلوغ كأس أوروبا لثلاث مرات متتالية (منذ العام 2008)، كما غابت عن كأس العالم في البرازيل 2014.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، خسرت مولدافيا أمام النمسا بهدف للويس شوب (69).

وفي المجموعة التاسعة، فاز منتخب ايسلندا على نظيره الكوسوفي 2-0، وحجزت كرواتيا مكانها في الملحق بفوزها على مضيفتها اوكرانيا بالنتيجة ذاتها.

في المباراة الاولى، سجل جيلفي سيغوردسون (40) ويوهان بيرغ غودموندسون (68) هدفي ايسلندا.

وفي الثانية، سجل اندري كراماريتش (62 و70) هدفي كرواتيا.

ورفعت ايسلندا التي تأهلت الى النهائيات لأول مرة في تاريخها، رصيدها الى 22 نقطة مقابل نقطة واحدة لكوسوفو التي تشارك في التصفيات لأول مرة أيضا كدولة مستقلة بعد قبول عضويتها في الاتحادين الأوروبي والدولي (فيفا) في مايو 2016.

وصار رصيد كرواتيا 21 نقطة وضمنت خوض الملحق كأحد افضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثاني، ووقف رصيد أوكرانيا عند 17 نقطة.

وتعادلت تركيا مع مضيفتها فنلندا 2-2 فصار رصيد الاولى 15 نقطة مقابل 9 للثانية.

وأنهى منتخب ايطاليا تصفيات المجموعة السابعة بفوز صعب على مضيفه الالباني المتواضع 1-0 سجله انطونيو كاندريفا (73).

وفي المجموعة ذاتها، فازت اسبانيا بطلة 2010 والضامنة تأهلها الى النهائيات من الجولة الماضية بهدف لاسيير ايارامندي في الدقيقة 76.

ورفعت اسبانيا رصيدها الى 28 نقطة في صدارة المجموعة، مقابل 23 لإيطاليا التي ستخوض الملحق الشهر المقبل.

وستخوض ايطاليا بطلة العالم اربع مرات آخرها في 2006، الملحق للمرة الاولى منذ 1997، عندما تمكنت من حجز بطاقتها للمشاركة في مونديال فرنسا 1998.