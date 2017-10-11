دعا كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بتطبيق معايير أكثر صرامة ضد انتهاك لوائح اللعب النظيف من الناحية المالية.

ولم تؤثر الغرامات المالية على أندية مثل باريس سان جرمان الفرنسي ومان سيتي الإنجليزي اللذين أنفقا أموالا طائلة على شراء لاعبين جدد بدعم مالي هائل من المستثمرين، بحسب ما أكد رومينيغه خلال ندوة عقدت في كولونيا.

وقال رومينيغه: «ما يؤلم حقا هو رفض منحهم رخصة أو خصم نقاط منهم».

واستحدث «يويفا» لوائح اللعب المالي النظيف لمنع الأندية من إنفاق أموال أكثر من الإيرادات التي تحصلها، حيث قد تتعرض الأندية التي تتخطى حاجز الإنفاق المسموح به في إطار ميزانيتها على مدار عدة مواسم، إلى عقوبات.

وأكد رومينيغه الذي كان يتولى رئاسة رابطة الأندية الأوروبية حتى الشهر الماضي، أنه واثق من أن الكسندر سفيرين رئيس يويفا سيتدخل لدعم اللعب المالي النظيف، قائلا: «إذا حدث ذلك فإن الكرة الألمانية ستواصل المنافسة».

وأوضح «إذا لم تنفذ بصرامة سيكون هناك حاجة لإجراء مناقشات جادة حول استمرار سياسة احتفاظ الأندية بنسبة 50+1 من الأسهم حتى يكون لها حق اتخاذ القرار» في إشارة إلى لوائح كرة القدم الألمانية التي تحظر على الأندية التنازل عن حصة الأغلبية في الأسهم إلى المستثمرين.

من ناحية أخرى، أكد رومينيغه أنه يساند عرض اللقطات التي تتم مراجعتها من قبل حكم الفيديو المساعد خلال مباريات البوندسليغا على شاشات داخل الملعب أيضا.