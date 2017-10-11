أقر يوب هاينكس المدرب العائد الى نادي بايرن ميونيخ بانه وافق على التحدي الجديد حتى نهاية الموسم الحالي بهدف وحيد هو إعادة التوازن الى النادي الغالي على قلبه، موضحا انه لم يكن يرغب «أبدا» في العودة إلى التدريب.

وقال هاينكس «لم أكن أريد ذلك أبدا، كان ذلك واضحا، ولكن الأمر لا يتعلق بي، ولكن البافاري الذي يملك الآن الوقت لكي يختار بهدوء مدربا له للموسم المقبل».

وكان هاينكس اعتزل التدريب عام 2013 بعد قيادته بايرن إلى الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا).

وحذر هاينكس الذي يشرف على بايرن للمرة الرابعة (1987-1991، 2009، 2011-2013) من انه ليس لدي طموح شخصي ليس فقط بسبب عمري ولكن أيضا بسبب سجلي بكامله.

وأبرز انه وافق على رفع التحدي بسبب «صداقته القوية» مع رئيس بايرن أولي هونيس والعلاقات التي حافظ عليها مع العديد من الأشخاص في بايرن، وبينهم اللاعبون السابقون.

وتابع «أدين أيضا بالكثير لبايرن الذي بدونه لم يكن ممكنا ان أحظى بمسيرة دولية مثلما حصل مع ريال مدريد الذي فزت معه بدوري أبطال أوروبا» في عام 1998.

في المقابل، أوضح رومينيغه ان مستقبل الفرنسي ويلي سانيول، المساعد السابق لأنشيلوتي والذي تولى مهام التدريب بالوكالة بعد إقالته لايزال مفتوحا وسيتم البحث به معه خلال هذا الأسبوع.

إلا أن سانيول لن يكون ضمن الجهاز الفني لهاينكس الذي سيضم مساعديه الدائمين بيتر هرمان وهرمان غيرلاند.