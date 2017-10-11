شدد مدرب المنتخب الاسباني خولين لوبيتيغي ان الاستقلال المحتمل لإقليم كتالونيا لن يعكر تحضيرات المنتخب لخوض مونديال 2018 لكرة القدم.

وقال لوبيتيغي عشية صدور قرار حول استقلال محتمل لكتالونيا «نحن رياضيون والسياسة بعيدة جدا. نريد ان نركز على انفسنا».

واختتم منتخب إسبانيا مشواره الناجح في تصفيات المونديال بالفوز وذلك بعدما ضمن تأهله الى الحدث العالمي.

وكان مدرب إسبانيا قلل الأحد من التأثير المحتمل للأزمة السياسية على تشكيلته التي تضم عدة لاعبين من الإقليم قائلا «الجميع يضع إمكاناته بخدمة الفريق، ونريد خلق مجموعة متجانسة من مختلف الأفراد. الأولوية لتعزيز الشعور الجماعي للفريق».

ويدافع عدة كتالونيين راهنا عن ألوان منتخب اسبانيا، من بينهم قلب الدفاع جيرار بيكيه الذي غاب عن مباراة الاثنين بسبب الإيقاف. ولم يخف بيكيه دعمه لاستفتاء كتالونيا الذي أجري في الأول من اكتوبر والذي رفضته الحكومة الاسبانية وحاولت منعه بالقوة.

وحمل لاعب وسط برشلونة الآخر سيرجيو بوسكيتس الوان منتخب اسبانيا الاثنين للمرة المائة في مسيرته، فيما يعد زميله اندريس إنييستا من الأركان الرئيسة للمنتخب الأحمر.