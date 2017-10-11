أعلن الاتحاد الفنزويلي استمرار المدرب رافائيل دوداميل في قيادة المنتخب الوطني الأول حتى 2022.

وقال رئيس الاتحاد لاوريانو غونزاليس «تقرر استمرار دوداميل بشكل نهائي لأربعة أعوام قادمة للإعداد لمونديال قطر 2022».

وكان دوداميل، الحارس السابق صاحب الـ 44 عاما، مطلوبا لقيادة عدة أندية.

وأوضح رئيس الاتحاد الفنزويلي «ترددت الكثير من الأنباء حول مستقبله، لكن لم يكن ممكنا الإعلان عن شيء من جانبنا طالما لم نتأكد منه» بخصوص مفاوضات تجديد العقد مع المدرب.

ويتولى دوداميل أيضا مسؤولية منتخب فنزويلا تحت 20 عاما والذي قاده لنهائي مونديال الشباب أمام إنجلترا قبل الخسارة بهدف نظيف.