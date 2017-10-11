لايزال الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مان سيتي يبحث عن ظهير أيسر لتعويض الفرنسي بنجامين ميندي، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ومن المنتظر غيابه لفترة طويلة.

وأبدى السيتي استعداده لدفع 3 ملايين يورو لصالح نابولي الإيطالي من أجل ضم الجزائري فوزي غلام في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، علما أن اللاعب ينتهي عقده الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن بيب يريد ضم الظهير الأيسر للمنتخب الجزائري فوزي غلام، من أجل تعويض غياب ميندي.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب السابق لنادي سانت إيتيان الفرنسي، محل اهتمام ليفربول وتشلسي، نظرا للأداء الذي يقدمه مع نادي الجنوب الإيطالي منذ بداية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال نجاح الصفقة، سيقدم النادي الإنجليزي قيمة مالية لغلام تصل إلى نحو 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، إضافة إلى مكافأة مالية ضخمة نظير التوقيع.