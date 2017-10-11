أكد كريس كولمان مدرب ويلز انه سيترك «الغبار ينقشع» قبل أن يقرر مصيره، بعد أن تبددت آمال فريقه في التأهل لكأس العالم، بالهزيمة 1-0 أمام إيرلندا.

وقاد كولمان المنتخب الويلزي إلى قبل نهائي بطولة أوروبا 2016، لكن حلمه في تدريب بلاده بكأس العالم لأول مرة منذ 1958، تحطم بستاد كارديف.

وبفضل هدف جيمس مكلين في الشوط الثاني انتزعت إيرلندا بطاقة التأهل لملحق التصفيات بعد أن تجاوزت ويلز إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف صربيا.

وكانت هذه أول هزيمة لويلز في 12 مباراة بتصفيات كأس العالم، والأولى على أرضها في مباراة رسمية منذ 4 سنوات.

وقال كولمان الذي تولى المسؤولية في 2012 بعد وفاة المدرب السابق جاري سبيد «كل ما أستطيع التفكير فيه حاليا هو وجوه اللاعبين في غرفة الملابس وخيبة أملهم، لا يوجد عزاء لكن يجب أن يشعروا بالفخر».

وأضاف: «سأحصل على بعض الوقت حتى ينقشع الغبار، سنجلس ونتحدث معا ونبدأ من هذه النقطة، هذه أول هزيمة على ملعبنا في 4 سنوات، قبل ذلك كنا نواجه مقدونيا أمام 8 آلاف مشجع، الأمر اختلف الآن».