أكد خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن نجم وقائد فريقه ليونيل ميسي، صاحب الأهداف الثلاثة للأرجنتين في المباراة التي فازت بها الأخيرة 3 /1 على الإكوادور فجر اليوم الأربعاء (بتوقيت جرينيتش)، هو أفضل لاعب عبر التاريخ.

وقال سامباولي خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب المباراة، التي لعبت ضمن منافسات المرحلة الأخيرة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا :2018 "كرة القدم تدين لميسي بالفوز بكأس العالم، لقد حظينا بإمكانية مساعدته على التواجد بكأس العالم، إنه اللاعب الأفضل في التاريخ، تمتلكني مشاعر رائعة بالتواجد مع هذه المجموعة بالقرب منه".

ويرى المدرب الأرجنتيني أن منتخب بلاده حقق الفوز على مضيفه الإكوادوري بعد أن بسط سيطرته على مجريات اللقاء، الذي فتح الطريق لفريقه نحو حسم تأهله إلى مونديال روسيا.