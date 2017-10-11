أنقذ المهاجم الساحر ليونيل ميسي منتخب التانغو من شبح عدم بلوغ مونديال روسيا 2018، بعد ان بصم بسحره وإبداعه بثلاثية تاريخية في مرمى منافسه الاكوادور ،في الجولة الاخيرة من تصفيات اميركا الجنوبية ،وفازت الأرجنتين3-1في مباراة كتبت باسم (موقعة ميسي المونديالية).



وبوجود الفتى الافضل بالعالم في الساحرة المستديرة ميسي فان الأرجنتين ستكون حاضرة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

وقال ميسي يعد المباراة:( كان من الجنون عدم التأهل بالنسبة للارجنتين ولنا جميعا).

ومن ارتفاع 2850 متر عن سطح البحر ، في كيتو عاصمة الاكوادور ، تغلب ميسي على فيزياء الكرة وسجل هاتريك في الدقائق 12،20،62.

انه ساحر الكرة والأسطورة الارجنتينية ميسي ...فهو عند الامتحان يكرم ولا يهان .