أكملت فرنسا والبرتغال عقد المنتخبات الاوروبية المتأهلة الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا بعد فوز الاولى على ضيفتها بيلاروسيا 2-1، والثانية على ضيفتها سويسرا 2-0 اول من امس في الجولة الاخيرة.

في المجموعة الاولى، سجل انطوان غريزمان (27) واوليفييه جيرو (33) لفرنسا، وانطون ساروكا (44) لبيلاروسيا.

ورفعت فرنسا رصيدها الى 23 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق اربع نقاط امام السويد الثانية التي ستخوض الملحق برغم خسارتها امام هولندا التي ستغيب عن المونديال 0-2.

ويقضي نظام التصفيات بتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات التسع مباشرة الى النهائيات، وتخوض أفضل ثمانية منتخبات تحل ثانية ملحقا فاصلا لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

ولحقت فرنسا والبرتغال بروسيا المضيفة صربيا وايسلندا والمانيا واسبانيا وانجلترا وبلجيكا وبولندا وايسلندا من اوروبا.

وانضمت السويد في المقابل الى منتخبات اليونان وسويسرا وايطاليا وكرواتيا وايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا والدنمارك في الملحق الذي يقام الشهر المقبل.

وفازت هولندا على السويد بهدفين لاريين روبن (16 من ركلة جزاء و40)، لكنه لم يكن كافيا لخوض الملحق لأنها بقيت متخلفة عن السويد بفارق كبير من الاهداف.

وتغيب هولندا بالتالي عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 2002، علما بأنها فشلت ايضا في التأهل الى كأس اوروبا التي اقيمت في فرنسا صيف 2016.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت لوكسمبورغ مع ضيفتها بلغاريا 1-1.

وفي المجموعة الثانية، ثارت البرتغال، بطلة اوروبا 2016، لخسارتها في غياب كريستيانو رونالدو عن التشكيلة 0-2 ذهابا في الجولة الاولى من التصفيات. وسجل يوهان دجورو (41 خطأ في مرماه) واندريه سيلفا (57) الهدفين.

ورفعت البرتغال رصيدها الى 27 نقطة وتقدمت بفارق الاهداف على سويسرا المتصدرة السابقة التي ستكتفي بخوض الملحق.

وفازت المجر على جزر فارو 1-0، فيما تغلبت لاتفيا على اندورا 4-0 في ريغا.

وضمنت اليونان خوض الملحق باستئثارها بالمركز الثاني في المجموعة الثامنة اثر فوزها الكبير على جبل طارق 4-0 في اثينا.

ورفعت اليونان رصيدها الى 19 نقطة بفارق 9 نقاط خلف بلجيكا التي كانت ضامنة تأهلها، والفائزة على ضيفتها قبرص بأربعة اهداف 4-0.