حاول نادي برشلونة الإسباني كثيرا بميركاتو الصيف أن يتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كويتينو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وظلت المفاوضات مستمرة حتى اليوم الأخير ولكن الأمور لم تنجح رغم رغبة اللاعب في الرحيل.

ومن جانب صحيفة «موندو ديبورتيفو» المقربة من النادي الكتالوني فقد أكدت أن المدرب الحالي إرنستو فالفيردي يرغب بشدة في التعاقد مع اللاعب بميركاتو يناير على الرغم من أنه مقيد مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا مما سيجعله ممنوع من المشاركة مع البلوغرانا في البطولة الأوروبية الموسم الحالي.

ومن جانب أوسكار جراو رئيس مجلس إدارة النادي الكتالوني فقد صرح قائلا: «نحن على استعداد للتعاقد مع كوتينيو في سوق الانتقالات الشتوية، أو التعاقد مع أي لاعب آخر وذلك لأسباب فنية والرغبة في دعم الفريق».

أكدت الصحف المقربة من النادي أن المدرب الإسباني سيتعاقد مع صفقة كبيرة في وسط الميدان بميركاتو يناير حتى وإن فشلت المفاوضات مع الدولي البرازيلي من جديد.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن برشلونة لن يشتري البرازيلي، في الشتاء سوى مقابل 80 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليون يورو حوافز إضافية وذلك بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا مع الريدز مما يجعله لن يتمكن من استكمال التشامبيونزليغ مع البلوغرانا.