«ديلي ستار»: مان سيتي يستعيد أغويرو

تلقى مان سيتي ومدربه بيب غوارديولا خبرا سارا بعودة نجمه وهدافه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو إلى تدريبات الفريق أمس قبل الموعد المحدد لعودته إلى الملاعب.

وقد تعرض اللاعب الشهر الماضي لحادث مروري تسبب له بكسر في أحد الضلوع أثناء تواجده في أمستردام.

وأوضحت صحيفة ديلي ستار أنه كانت المخاوف في البداية تتعلق بغياب أغويرو لفترة زمنية طويلة لكن الهداف الأرجنتيني تحدى الأطباء وتمكن من العودة سريعا. ومن غير المتوقع أن يتم استدعاء أغويرو لقائمة السيتي لمواجهة ستوك سيتي يوم السبت المقبل.

«ميرور»: كانتي على أجندة سان جرمان

أشارت صحيفة «ميرور» الانجليزية إلى أن نادي باريس سان جرمان يجهز عرضا لإبرام صفقة من العيار الثقيل من تشلسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت الصحيفة أن النادي الباريسي يرغب في تعزيز خط وسطه بضم الدولي الفرنسي نغولو كانتي نجم البلوز اللندني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الباريسي على استعداد لتقديم عرض مذهل قدره 90 مليون إسترليني من أجل إتمام صفقة كانتي.

ولا يبدو أن تشلسي على استعداد للتخلي عن كانتي خاصة أنه واحد من أهم وأبرز اللاعبين في تشكيلة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

«لاغازيتا»: ميلان يريد سيبايوس

ذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» وفقا لصحيفة «سبورت» الكاتالونية أن نادي ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع النجم الواعد داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ميلان يفكر في ضم سيبايوس مستغلا قلة مشاركته مع ريال مدريد.