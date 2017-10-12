أعلن أمس أن المنتخب الفرنسي سيواجه نظيره الألماني في مباراة ودية في نوفمبر المقبل، وذلك بعدما انتزعت فرنسا بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وتأكد إقامة المباراة الودية فقط بعد التأهل المباشر لفرنسا، حيث كانت المباراة ستتعارض مع مواعيد منافسات الملحق الأوروبي الفاصل، الذي كان المنتخب الفرنسي معرضا لخوضه في حالة إحراز المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات.

وستستضيف ألمانيا المباراة الودية في كولون في 14 نوفمبر، بعد أربعة أيام من المباراة المقررة للمنتخب الألماني أمام نظيره الإنجليزي على ملعب ويمبلي.