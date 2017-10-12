أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اول من امس أن مهاجمه السنغالي الدولي ساديو ماني سيغيب لنحو 6 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة في أربطة الساق التي تعرض لها.

وتعرض ماني (25 عاما) للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي تغلب فيها المنتخب السنغالي على نظيره الرأس الأخضر 2-0 يوم السبت الماضي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وسجل ماني 3 أهداف خلال 4 مباريات خاضها مع ليفربول في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتأتي إصابة ماني بمنزلة صدمة قوية لليفربول قبل المواجهة المرتقبة أمام مان يونايتد يوم السبت المقبل.