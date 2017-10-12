تحوم شكوك حول مشاركة جو آلين لاعب وسط ستوك سيتي أمام مان سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت المقبل بعدما تعرض لاعب ويلز للإصابة في رأسه خلال خسارة منتخب بلاده 1-0 أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم.

وذكرت تقارير بريطانية أن هناك شكوكا حول إصابة آلين بارتجاج في المخ بينما قال مارك بوين مساعد مدرب ستوك إن اللاعب البالغ عمره 27 عاما حصل على اجازة حتى يوم الخميس قبل أن يخضع لفحوص.

وقال بوين: «هناك شكوك حول جو لكننا نأمل في لحاقه بالمباراة.. لم نجد أي ضرورة لوجوده في مران الصباح لذلك دعونا نأمل أن تكون حالته جيدة ويستطيع اللعب يوم السبت».