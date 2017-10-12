أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم امس ان عائدات البث التلفزيوني لمباريات البطولة خارجيا للسنوات الأربع المقبلة ارتفعت الى 371 مليون يورو (438 مليون دولار).
واشترت مجموعة «اي ام جي» الأميركية للرياضة والترفيه وشبكة راي التلفزيونية حقوق نقل مباريات الدوري الإيطالي عالميا بين 2018 و2021 مقابل 371 مليون يورو.
وارتفعت عائدات البث بنسبة الضعف اذ كانت 186 مليون يورو (219 مليون دولار) في العقد السابق لـ 4 أعوام بين 2015 و2018. يذكر ان حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإيطالي محليا بين 2015 و2018 تبلغ 945 مليون يورو (1.1 مليار دولار).