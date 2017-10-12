أنقذ المهاجم ليونيل ميسي منتخب الارجنتين وقاده الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018 بتسجيله ثلاثية في مرمى الاكوادور (3-1) في كيتو فجر امس في الجولة الاخيرة من تصفيات اميركا الجنوبية.

وضمنت أوروغواي وكولومبيا تأهلهما ايضا بعد فوز الاولى على ضيفتها بوليفيا 4-2، وتعادل الثانية مع مضيفتها البيرو 1-1 والأخيرة ستخوض الملحق ضد نيوزيلندا. وتغلبت البرازيل التي كانت ضمنت التأهل سابقا على تشيلي بثلاثية نظيفة وأقصتها عن النهائيات.

وأنهت البرازيل المتصدرة التصفيات برصيد 41 نقطة، بفارق 10 نقاط امام الاوروغواي، وصعدت الارجنتين الى المركز الثالث ولها 28 نقطة، بفارق نقطة امام كولومبيا الرابعة. وجمعت البيرو 26 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف امام تشيلي، فضمنت خوض الملحق.

ويتأهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى النهائيات مباشرة، ويخوض صاحب المركز الخامس ملحقا دوليا ضد نيوزيلندا بطلة اوقيانيا.

هاتريك ميسي

انتظر نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي إلى المحطة الاخيرة ليقول كلمته في كيتو على ارتفاع 2850 مترا ويبعد شبح غياب منتخب الارجنتين بطل 1978 و1986 عن نهائيات كأس العالم بتسجيله ثلاثية في الدقائق 12 و20 و62، بعد ان كان ايبارا افتتح التسجيل للاكوادور في الدقيقة الاولى. وكان منتخب الارجنتين بحاجة الى الفوز ليضمن على الاقل احتلال المركز الخامس وخوض الملحق.

يذكر ان منتخب الارجنتين فشل في ثلاث مباريات نهائية في الاعوام الثلاثة الماضية، فخسر امام نظيره الالماني في نهائي مونديال البرازيل 2014، وامام نظيره التشيلي في نهائي بطولة اميركا الجنوبية (كوبا اميركا) في 2015 و2016.

ويبلغ النجم الارجنتيني الحادية والثلاثين في مونديال روسيا، ولا يزال يأمل في تكرار إنجاز الأسطورة دييغو مارادونا الذي قاد منتخب التانغو الى لقب مكسيكو 1986.

وفي المباراة الثانية، حسمت الأوروغواي تأهلها بفوزها الكبير على بوليفيا 4-2 في مونتيفيديو.

وفي المباراة الثالثة، عادت كولومبيا من ليما بنقطة التعادل مع البيرو 1-1.

وفشلت تشيلي بطلة اميركا الجنوبية في النسختين الاخيرتين في حجز بطاقتها بسقوطها امام البرازيل بطلة العالم خمس مرات في ساو باولو بثلاثة اهداف لباولينيو (55) وغابرييل جيزوس (57 و90+2).

وفي مباراة هامشية، خسرت الباراغواي امام فنزويلا في اسونسيون 1-0.

أميركا تفشل في التأهل

فشل المنتخب الاميركي في بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018 بسقوطه امام ترينيداد وتوباغو 1-2 في الجولة العاشرة الاخيرة من تصفيات منطقة كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، في حين تأهلت بنما الى النهائيات للمرة الاولى في تاريخها بفوزها على كوستاريكا 2-1.

وكانت الولايات المتحدة في وضعية اكثر من جيدة قبل بداية المباراة لانها كانت في المركز الثالث وتتقدم على بنما صاحبة المركز الرابع بنقطتين، لكن الاخيرة نجحت في انتزاع الفوز على ارضها على كوستاريكا في الرمق الاخير بتسجيلها هدفين في الدقيقتين 90 و90+2 لتقلب تخلفها وتحسم بطاقة التأهل على حساب الولايات المتحدة بالذات.

كما ان الفرصة كانت متاحة امام الولايات المتحدة على الرغم من الخسارة لخوض الملحق لكن هندوراس قلبت تخلفها امام المكسيك مرتين ايضا وخرجت فائزة 3-2 لتخوض الملحق الدولي ضد استراليا خامسة آسيا.