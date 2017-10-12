واصل نجم برشلونة والمنتخب البرازيلي باولينيو مسيرته الرائعة تحت قيادة مدرب السامبا تيتي في تصفيات كأس العالم 2018.وتمكن باولينيو من إحراز هدف التقدم للبرازيل في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة.

وذكرت صحيفة الموندو الإسبانية أن باولينيو واصل تألقه مع السامبا تحت قيادة تيتي، حيث لعب 13 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3، وأحرز هاتريك. ليرد على الانتقادات التي واجهته بعد الانضمام لبرشلونة مطلع الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أيضا أن باولينيو رغم مشاركته كلاعب وسط، إلا أن ذلك لم يمنعه من احتلال مرتبة متقدمة على قائمة هدافي تصفيات أميركا الجنوبية، حيث يملك صاحب الـ 30 عاما في رصيده 6 أهداف خلال 11 مباراة، ليحتل المرتبة الثالثة في القائمة.

وأضافت الصحيفة أن نيمار يتساوى مع باولينيو في نفس عدد الأهداف، ولكن الأخير لعب مباريات أقل، مشيرة إلى أن لويس سواريز سجل 5 أهداف فقط طوال مشوار التصفيات.