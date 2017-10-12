حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أرقاما قياسية بالجملة، بعد تسجيله هاتريك في شباك الاكوادور.

٭ البرغوث الأرجنتيني وصل للهدف رقم 21 في مسيرته الكروية خلال تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ليتصدر ترتيب الهدافين عبر التاريخ، متفوقا على مواطنه هيرنان كريسبو وزميله في برشلونة الأوروجواياني لويس سواريز، (19 هدفا) لكل منهما، ويأتي بعد ذلك التشيلي مارسيلو سالاس بواقع 18 هدفا.

٭ «ليو» سجل 62 هدفا لصالح الأرجنتين لينفرد بصدارة هدافي التانغو عبر التاريخ بفارق 8 أهداف عن غابرييل باتيستوتا (54 هدفا)، وكريسبو (35 هدفا)، ثم مارادونا، (34 هدفا)، وسيرجيو أغويرو، (33 هدفا)، وغونزالو هيغواين (32 هدفا).

٭ وصل ميسي للهاتريك الخامس في تاريخه مع الأرجنتين، بعدما أحرز في مرمى بنما والسويد والبرازيل وغواتيمالا، كما أنه يمتلك 39 هاتريك بقيمص برشلونة خلال مسيرته الكروية، كما ساهم البرغوث في تأهل منتخب بلاده لكأس العالم للمرة 12 على التوالي.