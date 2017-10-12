مثل جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، امس أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) لنظر الاستئناف الذي قدمه ضد عقوبة الإيقاف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وكانت المحكمة قد ذكرت في فبراير الماضي أن فالكه يسعى «للطعن على قرار إيقافه من أجل رفع العقوبة عنه بشكل نهائي». ويتوقع أن تستمر جلسة الاستماع التي بدأت امس لمدة يوم واحد، على أن يعلن الحكم خلال أسابيع.

وكان فالكه قد تعرض للإقالة من الفيفا في يناير 2016 لتورطه في مخالفات تتعلق بتذاكر مباريات كأس العالم وحقوق البث التليفزيوني، وتم إيقافه فيما بعد لمدة 12 عاما من قبل لجنة القيم بالفيفا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجميد عضوية الاتحاد الباكستاني لكرة القدم بسبب تدخل طرف ثالث في شؤونه.

وقد اتخذ الفيفا قراره لكون مكاتب الاتحاد الباكستاني لكرة القدم وحساباته لاتزال تحت سيطرة مدير منتدب من المحكمة، وهو ما يشكل انتهاكا لالتزامات الاتحاد الوطني بإدارة شؤونه بشكل مستقل دون تأثير اي طرف خارجي ثالث، وذلك بما يتماشى مع النظام الاساسي لفيفا بحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية.

وسيتم رفع تجميد العضوية عندما يقوم «الاتحاد الباكستاني بمراقبة مكاتبه وحساباته» بحسب البيان. وبموجب هذا القرار لن يتمكن المنتخب الباكستاني او الأندية المحلية من المشاركة في البطولات الدولية قبل رفع قرار التجميد.