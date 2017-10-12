بلغ الإسباني رافايل نادال والألماني الكسندر زفيريف المصنفان اول وثالثا الدور الثالث لدورة شنغهاي الصينية للتنس، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.

في الدور الثاني امس تغلب نادال بسهولة تامة على الأميركي جاريد دونالدسون 6-2 و6-1 في 54 دقيقة.

كما تأهل زفيريف بعد انسحاب منافسه البريطاني الياز بيديني.

وتقدم زفيريف بسرعة 4-0 قبل ان يعلن بيديني انسحابه بعد 12 دقيقة فقط بداعي اصابة في القدم. وخرج البلجيكي دافيد غوفان الثامن من الدور الثاني بخسارته امام الفرنسي جيل سيمون 6-7 (4-7) و3-6.

وفي الدوري الثالث، يلعب نادال مع الإيطالي فابيو فونييني، وديميتروف مع كويري، وزفيريف مع الارجنتيني خوان مانويل دل بوترو، وسشيمون مع مواطنه ريشار غاسكيه.

من جهة أخرى، فرضت رابطة اللاعبين المحترفين غرامة على اللاعب الأسترالي نيك كيريوس قدرها 10 آلاف دولار، مع حرمانه من مكافأة مشاركته في الدور الأول لدورة شنغهاي البالغة نحو 21 الف دولار بسبب سلوكه غير الرياضي.

تأهل شارابوفا في «تيانجين»

تأهلت الروسية ماريا شارابوفا الى الدور الثاني من دورة تيانجين الصينية الدولية للتنس، في حين ودعت التشيكية بترا كفيتوفا الثانية من الأول.

وفازت شارابوفا امس على الرومانية ارينا بيغو التاسعة 6-4 و6-2.

من جهتها، خسرت كفيتوفا امام الصينية لين زهو 4-6 و7-5 و4-6.

فينوس وليامس تودع «هونغ كونغ»

ودعت الأميركية المخضرمة فينوس وليامس (37 عاما) المصنفة ثانية مبكرا في دورة هونغ كونغ الدولية بخسارتها امام اليابانية ناومي اوساكا 5-7 و2-6 امس في الدور الأول.

وبلغت اليابانية بالتالي الدور ربع النهائي، وهي كانت صدمت الألمانية انجيليك كيربر في الدور الاول من بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية الشهر الماضي.