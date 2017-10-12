أبدى أسطورة كرة القدم الأرجنتينة دييجو مارادونا سعادته الكبيرة بعد وصول منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام الصيف المقبل في روسيا.

وتأهل منتخب التانجو مباشرة إلى كأس العالم بعد حصوله على المركز الثالث ، مستفيداً من تعادل كولومبيا أمام بيرو وخسارة تشيلي خارج ميدانها أمام البرازيل.



وأكد مارادونا أن منتخب الأرجنتين يواصل كسب احترام العالم حسب وصفه بعد أن تمكن فجر يوم الأربعاء من انتزاع ورقة العبور إلى مونديال روسيا بفوزه على الإكوادور.

وكتب “بيلوسا” عبر حسابه على شبكة إنستاجرام بعد فوز الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي على الإكوادور وقال : “سعيد جداً لأننا ما زلنا نواصل كسب احترام العالم”.

وأرفق دييجو مارادونا هذه الرسالة بصورة تجمعه مع بعض لاعبي منتخب الأرجنتين على رأسهم ليونيل ميسي وهم يحتفلون بالانتصار والتأهل إلى كأس العالم.

وقام مارادونا قبل مواجهة الأربعاء أمام بنشر صورة تجمعه مع منتخب بلاده في 1986 بالمكسيك ، حيث حاول تحفيز اللاعبين على الفوز في هذه المباراة المصيرية.