أقر الفرنسي أرسين فينغر مدرب ارسنال بإمكانية بيع نجمي فريقه التشيلي الكسيس سانشيس والألماني مسعود أوزيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك قبل انتهاء عقديهما نهاية الموسم الجاري.

وقال فينغر «هذا ممكن.. عندما نصبح في وضع مماثل، يجب البحث في جميع الحلول».

لكن بالنسبة لفينغر، لم يحدد ارسنال مهلة للمفاوضات مع نجمي فريق شمال لندن.

وأضاف «قلت دوما إن عدم التوصل إلى اتفاق العام الماضي لا يعني ان اللاعبين سيرحلان بالضرورة. اللاعبان سعيدان هنا وآمل في التوصل إلى حل».

وفي حال عدم تمديد اللاعبين لعقديهما، سيصبحان حرين الصيف المقبل من أي التزام تعاقدي مع الغانرز، وبمقدورهما الانتقال الى أي فريق من دون مبلغ مالي للفريق اللندني.

وهكذا تكون فترة الانتقالات الشتوية، الفرصة الأخيرة لارسنال لبيعهما مقابل بدل مالي.