كشفت تقارير صحافية مفاجأة بشأن صفقة رحيل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان بعد فسخ عقده مع النادي الكتالوني، ودفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 222 مليون يورو.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية إن البارسا لم يحصل على 222 مليون يورو صافي ربح من صفقة نيمار كما يتصور البعض.

وأوضحت «ذهب جزء من هذا المبلغ للضرائب، كما تحصل نيمار من هذا المبلغ على مكافأة تجديد عقده، مع النادي في 2016، كما حصل والده، ووكيل أعماله، على 26 مليون يورو للسبب ذاته». وأشارت «حصل البلوغرانا في النهاية على صافي ربح وصل إلى 144 مليون يورو».