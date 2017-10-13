يحاول موناكو حامل اللقب زيادة الضغط على باريس سان جرمان المتصدر عندما يحل من دون هدافه الكولومبي راداميل فالكاو ضيفا على ليون اليوم في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويتصدر بي اس جي ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام نادي الامارة، وفالكاو يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا مقابل 8 اهداف للاوروغوياني ادينسون كافاني وستة للبرازيلي نيمار مهاجمي فريق العاصمة.

ويقدم فالكاو مستوى رائعا هذا الموسم، ومساهمته الكبيرة في تأهل كولومبيا الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا عن مجموعة اميركا الجنوبية وبذله جهودا مضاعفة، دفعت بالمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الى اتخاذ قرار بإراحته.

ورغم عدم رضاه عن فقدان نقطتين في المباراة مع مونبلييه في المرحلة السابقة، قال جارديم «لقد لعب الليلة الماضية، عدا عن رحلة العودة الى موناكو وفارق التوقيت (بين اوروبا وأميركا الجنوبية)».

وأضاف «محاولة اشراكه ضد ليون تعني اننا نقتله. لذلك فهو لن يلعب. في الواقع، حالته البدنية لن تسمح له باللعب مباراتين خلال 48 ساعة».

وسيدفع جارديم بالارجنتيني غيدو كارييو مكان فالكاو في المباراة ضد ليون الذي لم يستطع بدوره تحقيق افضل من التعادل في مبارياته الثلاث الاخيرة فتراجع الى المركز الثامن، ومنها التعادل 3-3 مع كل من انجي وديجون.

وسيغيب عن فريق المدرب برونو جينيزيو قلب الدفاع البرازيلي مارسيلو الذي طرد بطريقة غريبة خلال المباراة مع مونبلييه.