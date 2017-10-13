بلغ الإسباني رافايل نادال والبلغاري غريغور ديميتروف المصنفان اول وسادسا على التوالي الدور ربع النهائي لدورة شنغهاي الصينية في كرة التنس إحدى دورات الماسترز للالف نقطة.

في الدور الثالث، فاز نادال على الايطالي فابيو فونييني 6-3 و6-1، وديميتروف على الاميركي سام كويري العاشر 6-3 و7-6 (7-3). وكان نادال الساعي الى لقبه الاول في دورة شنغهاي بعدما حل وصيفا عام 2009، تخطى ديميتروف 6-3 و4-6 و6-1 في الدور نصف النهائي لدورة بكين الاسبوع الماضي في طريقه الى إحراز اللقب السادس هذا الموسم والـ 75 في مسيرته الاحترافية.

وكان الفوز التاسع لنادال في 10 مواجهات امام البلغاري.

وخرج الألماني الكسندر زفيريف الثالث من الدور الثالث بخسارته امام الارجنتيني خوان مارتن دل بورتو السادس عشر 6-3 و6-7 (5-7) و4-6.

وكان زفيريف يبحث عن لقبه السادس هذا الموسم، وقد ضمن المشاركة في بطولة الماسترز التي تجمع اللاعبين الثمانية الاوائل في العالم، بعد بلوغه الجمعة نصف نهائي دورة بكين ليصبح اصغر لاعب يتأهل اليها منذ دل بوترو عام 2008.

ويلتقي دل بوترو في ربع النهائي مع الاميركي جون ايسنر الثاني عشر او الصربي فيكتور ترويسكي.

وبلغ ربع النهائي ايضا الكرواتي مارين سيليتش الرابع بفوزه على الاميركي ستيف جونسون 7-6 (7-1) و6-4، ليضرب موعدا مع الاسباني البرت راموس فينولاس الفائز على الالماني يان-لينارد ستروف 7-6 (7-4) و6-4.

تألق الحسناء الروسية

تأهلت الروسية ماريا شارابوفا الى الدور ربع النهائي من دورة تيانجين الصينية الدولية بفوزها على الپولندية ماغدا لينيت 7-5 و6-3.

واحتاجت الروسية المصنفة في المركز 86 عالميا والتي خسرت امام الرومانية سيمونا هاليب في الدور الثالث من دورة بكين الاسبوع الماضي، الى ساعة و35 دقيقة لتحقيق الفوز على لينيت (مصنفة 71) في اول مواجهة بينهما.

ولا تزال شارابوفا (30 عاما) المصنفة اولى عالميا سابقا تبحث عن لقبها الاول منذ عودتها الى الملاعب في ابريل الماضي اثر إيقافها 15 شهرا لتناولها مادة منشطة.

وفي أبرز مباريات الدور الثاني، تغلبت الصينية شواي بينغ الثالثة وحاملة اللقب على مواطنتها تشيو وانغ 6-2 و6-2، والاميركية كريستينا ماكهايل على اليونانية ماريا ساكاري السادسة 6-0 و6-4.