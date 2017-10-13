تعرض رئيس نادي سيون السويسري كريستيان كونستانتين لعقوبة الحرمان من دخول الملاعب لمدة 14 شهرا لضربه محللا تلفزيونيا بعد نهاية احدى المباريات، وذلك بحسب لجنة الانضباط في رابطة الدوري السويسري لكرة القدم.

في 21 سبتمبر الماضي وبعد نهاية مباراة فاز فيها فريقه 2-1 اعتدى رئيس سيون على المدرب السابق للمنتخب رولف فرينغر، المتواجد على حدود الملعب والذي يعمل محللا لقناة «تيلي كلوب» الناقلة للمباراة مباشرة.

وأظهرت المشاهد كونستانتين وهو يصفع فرينغر الممدد على الأرض.

وقال فرينغر لوسائل إعلام ان كونستانتين ضربه عدة مرات قبل اللقطة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.