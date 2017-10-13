شكرا ميسي، كلام لـ «بونو» مغني فرقة الروك «يو 2» بعد تغيير موعد حفله الموسيقي في بوينس ايرس اثر تأهل الأرجنتين الى نهائيات كأس العالم 2018.

إلا أن المنتخب لم يفز بعد بأي لقب كبير مع نجمه ميسي الذي سيبلغ الحادية والثلاثين في المونديال الروسي. الوقت ينفد للعثور على الوصفة المعجزة.

والفوز الجميل على الاكوادور 3-1 بفضل ثلاثية للعبقري ليو أفضل لاعب في العالم 5 مرات، لن ينسى المشوار الكارثي للتانغو في تصفيات كأس العالم الذي أثار أعصاب 41 مليون شخص ودفع ثمنه مدربان (مارتينو ثم ادغاردو باوتسا) قبل وصول سامباولي.

لخص سيزار لويس مينوتي مدرب المنتخب المتوج بلقب 1978 الوضع قائلا: «أمام الأكوادور رأينا أفضل نسخة لميسي وعلى المدرب أن يقدم مشروعه ويحدد الطريقة التي سيطورها»، فالأرجنتين منتخب عادي يملك لاعبا غير عادي وإذا لم يكن قائد الأوركسترا صانع اللعب والهداف في يومه يكون الفريق متواضعا وغير ملهم.

ويبقى لسامباولي 8 أشهر تقريبا لتقديم نسخته في الحدث العالمي الكبير الساعة تدق: سيبلغ ميسي الحادية والثلاثين في المونديال، وقد يكون على الأرجح الأخير له في عز مستوياته.

في الانتظار، غرق بلد مجنون بكرة القدم في عالم ميسي، حيث قال الكاتب ساشيري لابن مدينته روزاريو «أريدك أن تصبح بطلا للعالم أرجوك أثبت ذلك، وهذا ما ينطبق على المهاجم الدولي السابق خورخي فالدانو الذي أطلق عبارة مثيرة «ميسي هو مارادونا كل الأيام» وعليه الظفر بالمونديال ليكون أعلى من الجميع.