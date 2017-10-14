يصطدم مان يونايتد ومضيفه ليفربول، حاملا الرقم القياسي في عدد الألقاب، اليوم في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الانجليزي لكرة القدم، وذلك بعد ضمان المنتخب الوطني تأهله إلى نهائيات كأس العالم.

تعود عجلة البريمييرليغ للدوران بعد وقفة المباريات الدولية، وبلوغ منتخب الاسود الثلاثة الحدث العالمي الكبير، ويفتتح الغريمان يونايتد الثاني وليفربول السابع المرحلة بموقعة نارية على ملعب «انفيلد».

ويبحث يونايتد الذي يتساوى في صدارة الترتيب مع جاره اللدود مان سيتي (19 نقطة)، عن اختبار قدرته بالمنافسة على اللقب، كونه سيواجه لأول مرة هذا الموسم فريقا من العيار الثقيل، بعد انتصارات كبيرة على امثال وست هام وسوانزي وايفرتون وكريستال بالاس.

في المقابل، يستقبل مان سيتي المتصدر ستوك سيتي الثالث عشر، منتشيا من بداية موسم رائعة تخطى فيها حتى الآن ليفربول وتشلسي حامل اللقب.

ويعول مدرب الشياطين البرتغالي جوزيه مورينيو على الاسباني اندير هيريرا والصربي نيمانيا ماتيتش وراء المهاجم المتألق البلجيكي روميلو لوكاكو متصدر ترتيب الهدافين (7).

بدوره، سيكون الحمل ثقيلا على المصري محمد صلاح لتعويض غياب السنغالي ساديو مانيه.

ومنذ وصوله الى البريمييرليغ من بوروسيا دورتموند في اكتوبر 2015، لم يخسر مدرب ليفربول يورغن كلوب امام الفرق الست الكبرى سوى مرتين في 20 مباراة.

ويحل تشلسي حامل اللقب ورابع الترتيب على كريستال بالاس متذيل الترتيب والذي خسر جميع مبارياته من دون ان ينجح بهز الشباك حتى الآن.

ويسعى أرسنال لمواصلة انتفاضته بعد بدايته المخيبة عندما يحل ضيفا على واتفورد الثامن. وتتركز الانظار على مباراة توتنهام الثالث مع ضيفه بورنموث وصيف القاع.

ويلعب أيضا بيرنلي مع وست هام يونايتد، سوانزي سيتي مع هادرسفيلد.

ألمانيا

يدخل بايرن ميونيخ (حامل اللقب) مواجهته أمام فرايبورغ اليوم في المرحلة الثامنة من الدوري الالماني رافعا شعار لا للسقوط. وأطاحت نتائج بايرن المتواضعة اخيرا وخصوصا سقوطه أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-3 في دوري ابطال اوروبا، بالإيطالي انشيلوتي، ما دفع الادارة للاستعانة بالخبير يوب هاينكيس البالغ 72 عاما وحثه للعودة عن اعتزاله.

ويحتل بايرن، حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية، المركز الثاني في الدوري بـ 14 نقطة، بالتساوي مع هوفنهايم، وبفارق 5 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر والذي يستقبل لايبزيغ الرابع ووصيف بطل الموسم الماضي في مباراة قوية.

وتبرز قمة دورتموند المتصدر مع لايبزيغ الرابع والمنتشي من فوزين متتاليين بعد بداية بطيئة.

ويحقق دورتموند افضل بداياته في الدوري مع 19 نقطة في 7 مباريات، بحيث يملك اقوى هجوم (21 هدفا) وافضل دفاع (هدفان فقط). وفي باقي المباريات، يلعب هانوفر مع اينتراخت فرانكفورت، وهرتا برلين مع شالكه، وماينتس مع هامبورغ، وهوفنهايم مع اوغسبورغ.

فرنسا

يحل باريس سان جرمان المتصدر ضيفا ثقيلا على ديغون في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي. ويتصدر سان جرمان ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام موناكو. ويستضيف ليل الثامن عشر (5 نقاط) تروا القابع في وسط القائمة (11 نقطة).

ويلعب كاين مع انجيه، وغانغان مع رين، وسانت اتيان مع متز، وتولوز مع اميان.