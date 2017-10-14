أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن جوائز شهر سبتمبر في البريمييرليغ.

واختير الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مان سيتي، أفضل مدرب بالشهر، وذلك بعد المستوى الكبير الذي ظهر به السيتزنز ووصوله لصدارة الدوري والانتصار على تشيلسي.

كما حصل هاري كين، مهاجم توتنهام، على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.

وسجل كين 13 هدفا خلال الشهر الماضي مع المنتخب والفريق ليصبح أفضل شهر ميلادي في مسيرته كلاعب، ويعادل أفضل أشهر للبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، وهداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي. وعادل كين عدد مرات واين روني، مهاجم إيفرتون، والهولندي روبن فان بيرسي، لاعب مان يونايتد وأرسنال السابق، التي حصل فيها على جائزة لاعب الشهر بواقع 5 مرات خلال مسيرته ويتفوق عليه فقط ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، الذي حصل عليها 6 مرات.

كما اعتبر الهدف الذي سجله أنطونيو فالنسيا، لاعب مان يونايتد، في مرمى إيفرتون الأفضل خلال الشهر الماضي.