يستطيع مدرب ليفربول يورغن كلوب أن يفاخر بسجله الرائع في المواجهات الثنائية مع نظيره، مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو.

وباستثناء بيب جوارديولا الذي فاز في ثماني مباريات وخسر في أربع من مواجهاته مع مورينيو خلال فترات وجوده مع برشلونة وبايرن ميونيخ ومان سيتي، أثبت المدرب البرتغالي أنه شوكة في حلق معظم منافسيه. واستغرق الأمر 13 عاما من آرسين فينغر مدرب أرسنال ليستمتع أخيرا بانتصار في الدوري الممتاز على المدرب البرتغالي في المحاولة رقم 13. لكن كلوب الواثق من نفسه لن يعاني من أي عقدة نقص أمام مورينيو.

فقد تقابل الرجلان 7 مرات منذ فترة وجود كلوب مع بوروسيا دورتموند ومورينيو مع ريال مدريد، وخسر كلوب مرة واحدة فقط.

وحتى في هذه المناسبة نجح دورتموند في إقصاء ريال مدريد من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 4-3 في مجموع المباراتين.

وحقق كلوب 3 انتصارات بينما تعادل الرجلان في 3 مناسبات من بينها مواجهتان في الدوري الممتاز الموسم الماضي، في أول مواسم مورينيو في أولد ترافورد بعد أن حل بدلا من لويس فان غال.

واستمتع المدرب الألماني بالمنافسة مع مورينيو في أرض الملعب، وهناك احترام متبادل بينهما لكن الأمر لم يخل من بعض المشاحنات.

ويضفي وجود كلوب ومورينيو في المنطقة الفنية اليوم المزيد من الإثارة على المواجهات بين الناديين اللذين حققا 38 لقبا للدوري فيما بينهما.

ومنذ تعيين مورينيو مدربا ليونايتد حصل على 88 نقطة، وهو نفس عدد النقاط التي حققها كلوب في الفترة ذاتها.

لكن مورينيو فاز بلقبين كبيرين وهما كأس الرابطة والدوري الأوروبي بينما ينتظر كلوب لقبه الأول.