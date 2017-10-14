بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف اول نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية للتنس، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة بفوزه بصعوبة على البلغاري غريغور ديميتروف السادس 6-4 و6-7 (4-7) 6-3 امس.

ويلتقي نادال في نصف النهائي الكرواتي مارين سيليتش الرابع الفائز على الاسباني الآخر البرت راموس 6-3 و6-4.

ولم يفز نادال بدورة شنغهاي، وحل وصيفا في 2009.

وبدوره، اقترب سيليتش خطوة اضافية من ضمان المشاركة في بطولة الماسترز للاعبين الثمانية الأوائل في العالم المقررة الشهر المقبل في لندن.

من جهة أخرى، تقدمت الروسية ماريا شارابوفا الى ربع نهائي دورة تيانجين الصينية بفوزها على السويسرية ستيفاني فوغل 6-3 و6-1 امس في دور الثمانية.

وتلتقي الروسية في نصف النهائي الصينية شواي بينغ المصنفة ثالثة.

كما تأهلت الى نصف النهائي البيلاروسية ارينا سابالنكا وستواجه الايطالية سارا ايراني.