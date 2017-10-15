انفرد مان سيتي بالصدارة بعد ان التهم ضيفه ستوك سيتي 7-2، وانتزع مان يونايتد نقطة من معقل غريمه ليفربول، بتعادله وإياه سلبا امس في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة انجلترا لكرة القدم.

وشهدت المرحلة خسارة مفاجئة لتشلسي حامل اللقب امام مضيفه كريستال بالاس الاخير 1-2. ورفع مان سيتي رصيده الى 22 نقطة، بفارق نقطتين امام يونايتد الثاني، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا في البطولة حتى الآن.

في المباراة الاولى على ملعب الاتحاد، سجل البرازيلي غابرييل جيزوس (17 و55) ورحيم سترلينغ (19) والاسباني دافيد سيلفا (44) والبرازيلي فرناندينيو (60) والالماني لوروا ساني (62) والبرتغالي برنارندو سيلفا (79) لسيتي، والسنغالي مامي بيرام ديوف (44) وكايل ووكر (47 خطأ في مرمى فريقه) لستوك سيتي.

وعلى ملعب أنفيلد، وعلى رغم هيمنة لاعبي المدرب الالماني يورغن كلوب على مجمل مجريات المباراة، تمكن يونايتد بفضل حارس مرماه الاسباني دافيد دي خيا والتكتل الدفاعي الذي فرضه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من التضييق على لاعبي «الحمر» ومنعهم من التسجيل.

وبات في رصيد ليفربول فوز واحد في مبارياته الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات (حقق فوزه الأخير على أرسنال 4-0 ضمن الدوري الممتاز في 27 أغسطس).

وحقق كريستال بالاس الاخير المفاجأة بتغلبه على ضيفه تشلسي حامل اللقب 2-1. وسجل لكريستال بالاس الاسباني سيزار اسبيليكويتا (11 خطأ في مرمى فريقه) والعاجي ويلفريد زاها (45)، ولتشلسي الفرنسي تيموي باكايوكو (18).

وهي الخسارة الثالثة لتشلسي هذا الموسم فتجمد رصيده عند 13 نقطة. الفوز هو الاول لكريستال بالاس بعد ان خسر في المراحل السبع الاولى، كما انه هز الشباك للمرة الاولى.

وتغلب توتنهام الثالث على ضيفه بورنموث بصعوبة 1-0، ليرفع رصيده الى 17 نقطة. وفاز سوانزي سيتي على هادرسفيلد بهدفين لتامي ابراهام 2-0، وتعادل بيرنلي مع وست هام 1-1.

وتغلب واتفورد على ضيفه ارسنال بهدفين لتروي ديني (71 من ركلة جزاء) وتوم كليفرلي (90) مقابل هدف للالماني بير ميرتساكر (39).

وارتقى واتفورد بالتالي الى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف امام تشلسي الخامس وارسنال السادس وبيرنلي السابع. وفاز سوانزي سيتي على هادرسفيلد 2-0، وتعادل بيرنلي مع وست هام 1-1.