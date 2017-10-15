أنقذ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، افضل لاعب في العالم، فريقه ريال مدريد حامل اللقب بتسجيله هدفه الاول في الدوري الإسباني لكرة القدم الذي قاده فيه الى الفوز على مضيفه خيتافي 2-1 امس في المرحلة الثامنة.

وكانت المباراة متجهة الى التعادل قبل ان يسجل رونالدو هدفه الأول في البطولة هذا الموسم قبل خمس دقائق من النهاية.وكان الفرنسي كريم بنزيمة افتتح التسجيل للريال في الدقيقة 39. لكن خورخي مولينا ادرك التعادل لخيتافي في الدقيقة 56.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 17.وفاجأ اتلتيك بلباو ضيفه اشبيلية وتغلب عليه 1-0. وتجمد رصيد اشبيلية عند 16 نقطة. ورفع بلباو في المقابل رصيده الى 11 نقطة في المركز الثامن.

ألمانيا

استهل المدرب المخضرم يوب هاينكيس مشواره الجديد مع بايرن ميونيخ بفوز كبير على ضيفه فرايبورغ المتواضع 5-0، في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني التي شهدت الخسارة الأولى هذا الموسم لبوروسيا دورتموند المتصدر امام ضيفه لايبزغ 2-3.

ورفع بايرن رصيده الى 17 نقطة من 8 مباريات في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند المتصدر لتشتعل المنافسة على الصدارة، خصوصا مع اقتراب لايبزيغ الثالث بفارق 3 نقاط عن دورتموند.

وقاد هاينكيس بايرن لأول مرة بعد حلوله بدلا من الإيطالي كارلو انشيلوتي المقال من منصبه، ليشرف على بايرن للمرة الرابعة (1987-1991، 2009، 2011-2013).

على ملعب «اليانز ارينا» وأمام 75 متفرجا، افتتح المدافع يوليان شوستر التسجيل لبايرن بهدف في مرمى فريقه (7). وأضاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني (42). وسجل الكانتارا الهدف الثالث (63).

وأضاف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع لفريقه والتاسع له هذا الموسم لينفرد في صدارة الهدافين (75).

ورفع ليفاندوفسكي رصيده عام 2017 الى 45 هدفا في 41 مباراة مع بايرن ومنتخب پولندا. واختتم الجناح جوشوا كيميش المهرجان (90+3).

على ملعب سيغنال ايدونا بارك وامام 80 الف متفرج، بكر الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ بالتسجيل لدورتموند (4)، لكن لايبزيغ عادل سريعا عبر النمساوي مارسيل سابيتسر (10)، ثم منحه التقدم الدنماركي يوسف بولسن (25). وعزز لايبزيغ تقدمه من نقطة الجزاء بهدف الفرنسي جان كيفن اوغوستان (48).

وسجل اوباميانغ هدفه الثاني والعاشر هذا الموسم من نقطة الجزاء ليقلص الفارق الى 2-3 ويستعيد صدارة الهدافين من ليفاندوفسكي (64). وفشل هوفنهايم الثالث بتحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بتعادله مع ضيفه اوغسبورغ (2-2). وحقق اينتراخت فرانكفورت فوزا متأخرا على مضيفه هانوفر 2-1.

وفاز شالكه الخامس على هرتا برلين 2-0. وابتعد ماينتس عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه هامبورغ 3-2. وفاز ايضا شتوتغارت على كولن 2-1. ويلعب اليوم ليفركوزن مع فولفسبورغ، وبريمن مع غلادباخ.

فرنسا

قاد المدافع البلجيكي توما مونييه فريقه باريس سان جرمان الى فوزه الثامن في تسع مباريات والابتعاد في الصدارة بفارق 6 نقاط عن اقرب مطارديه، بعد تخطيه بصعوبة مضيفه ديغون المتواضع 2-1، في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي.

ورفع سان جرمان رصيده الى 25 نقطة من اصل 27 ممكنة، مقابل 19 لموناكو حامل اللقب الذي خسر في الدقيقة الأخيرة أمام مضيفه ليون 3-2.افتتح مونييه التسجيل (70). وأدرك بنجامان جانو التعادل لديغون (87).

وأنقذ مونييه فريقه بتسجيله هدف الفوز (90+2). من جهته، قاد الدولي الفرنسي نبيل فقير فريقه ليون الى فوز مثير على موناكو بطل الموسم الماضي 3-2 بتسجيله ثنائية بينها هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما على ملعب «غروباما». ورفع ليون رصيده الى 16 نقطة.