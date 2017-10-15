تشهد المرحلة الثامنة من بطولة إيطاليا لكرة القدم ديربي الغضب المثير بين إنتر وجاره ميلان.

وسيكون مدرب اللومباردي مونتيلا مطالباً بقيادة ميلان إلى الفوز على جاره إنتر في ديربي الغضب الآسيوي نظراً لملاك الفريقين لأن الضغوط عليه تزداد بعد فشله حتى الآن في مقارعة فرق الصدارة وإعادة ميلان إلى مكانته المعهودة. وأشارت تقارير الى احتمال عودة كارلو أنشيلوتي إلى تدريب ميلان بعدما تخلى بايرن ميونيخ عن خدماته. وتقام مباراة الديربي في عهد مستثمرين صينيين للناديين الذين أنفقوا مبالغ ضخمة لضم لاعبين جدد وخصوصاً ميلان.وكانت مباراة الديربي الأخيرة بين الفريقين في 15 أبريل مثيرة، اذ انتزع ميلان التعادل بهدف للكولومبي كريستيان زاباتا في الوقت الضائع ليبقي فريقه في السباق على التأهل للمشاركة في «يوروبا ليغ» هذا الموسم. وتعود المرة الأخيرة التي توج فيها انتر بطلا للدوري الايطالي الى 2010، وميلان الى 2011.

وحذر مونتيلا من ان «مباراة الدربي أساسية»، مضيفا «نحتاج الى الفوز بأي وسيلة، وتحقيق ذلك مع عرض مقنع يكون افضل». واكد «يجب ان نكون اكثر ذكاء مما كنا امام روما». لكن انتر بإشراف مدربه لوتشانو سباليتي يمر بفترة جيدة وحقق ستة انتصارات هذا الموسم ويريد بدوره مواصلة الضغط على الصدارة.

لاتسيو يسقط «اليوڤي»

أشعل لاتسيو الصراع بين فرق المقدمة بعدما وجه صدمة ليوڤنتوس على ملعبه ووسط جماهيره وتغلب عليه 2-1 امس.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 19 نقطة متساويا مع يوڤنتوس وإنتر ميلان.

على ملعب «يوڤنتوس آرينا» افتتح دوغلاس كوستا التسجيل ليوڤنتوس في الدقيقة 23. وقلب لاتسيو موازين المباراة لصالحه في الشوط الثاني الذي شهد بداية قوية أسفرت عن هدف التعادل الذي سجله شيرو إيموبيلي في الدقيقة 47. واستغل لاتسيو صدمة يوڤنتوس وواصل الضغط حتى حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 54، سجل منها إيموبيلي الهدف الثاني للفريق.

ويلعب اليوم فيورنتينا مع اودينيزي، وكروتوني مع تورينو، وسمبدوريا مع اتالانتا، وكالياري مع جنوى، وساسوولو مع كييفو.