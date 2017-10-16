أعرب مدرب مان سيتي جوسيب غوارديولا عن اعتقاده بأن لاعبيه قدموا «أفضل أداء» لهم في عهده، بفوزهم 7-2 على ستوك سيتي.

وهي المرة الأولى التي يسجل فيها سيتي سبعة أهداف منذ تولي غوارديولا تدريبه في يوليو 2016، والمرة الأولى أيضا التي يسجل هذا العدد من الأهداف في مباراة بالدوري المحلي، منذ فوزه 7-0 على نوريتش في نوفمبر 2013.

وقال غوارديولا في تصريحات بعد المباراة «يمكن دائما تقديم أداء أفضل، لكن لا يمكن أن أنفي أن المباراة شهدت أفضل أداء منذ قدومي الى هنا.. لعبنا 45 دقيقة جيدة، وربما أكثر من ذلك».

أضاف «باستثناء أمرين علينا التعلم منهما، قدم الجميع أداء جيدا فعلا بعد التوقف الدولي (للعب مع المنتخبات) يمكن أن يكون الأمر معقدا، إلا أننا أدينا بشكل جيد، ولعبنا بسرعة لأن أداءنا كان بسيطا وأن لاعبي الجناح والمهاجمين صنعوا الفارق».

وأكد انه «مسرور جدا لأننا فزنا، ولاسيما بالطريقة التي فزنا بها».

وعن البلجيكي كيفن دي بروين، قال «كيفن لم يسجل، الا انه لاعب ديناميكي جدا.. يفهم اللعبة عندما تكون الكرة بحوزته قريبا من منطقة الجزاء، يتحرك لاعبو الجناح والمهاجمون ولاعبو الوسط الهجومي لأنهم يعرفون أن الكرة ستأتي».