يقدم نادي مان سيتي موسما قويا للغاية حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتصدر السيتزنز بقيادة غوارديولا سلم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثامنة من المسابقة.

ويعتبر هجوم فريق مانشستر سيتي هو الأقوى في البريمييرليغ لهذا الموسم، إذ سجل الفريق حتى الآن 29 هدفا، موزعة على 8 مباريات، 7 انتصارات وخسارة وحيدة.

وقالت شبكة «أوبتا» المختصة بالإحصائيات ان نادي مان سيتي أصبح أول فريق يسجل 29 هدفا في أول 8 مباريات في الدوري الإنجليزي منذ أن فعلها فريق إيفرتون الإنجليزي في موسم 1894-1895، والذي سجل في ذلك الموسم 30 هدفا في أول 8 مباريات في الموسم.

من جانب آخر، قالت شبكة «سكاي سبورتس» إن مان سيتي حقق نتيجة الفوز بـ 5 أهداف أو أكثر في 6 مباريات هذا العام 2017، ويأتي خلفه توتنهام مرتين، وإيفرتون وتشلسي مرة واحدة.