حقق المدافع الألماني بير ميرتساكر لاعب أرسنال عدة أرقام مميزة خلال مباراة واتفورد بملعب (فيكاريدج رود) ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريمييرليغ.

وسجل ميرتساكر هدف أرسنال الوحيد، ليمنح الفريق اللندني أول هدف خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم، بعد 39 محاولة على مرمى المنافسين.

كما كسر المدافع الألماني المخضرم صيامه عن التهديف بعد 81 مباراة في الدوري الإنجليزي، حسبما ذكرت شبكة «سكاي سبورتس».

أما شبكة «سكواكا» فلفتت إلى أن ميرتساكر عاد للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل امتد لـ 532 يوما، وسجل هدفه الأول بقميص الغانرز في البريمييرليغ، بعدما غاب عن التهديف 1400 يوم.