تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد عرضا من ليفربول لتدريب الفريق في أواخر فترته الثانية في تدريب تشلسي، حسب تأكيدات «ياهو سبورت».

تدهور مستوى تشلسي مع مورينيو مع بداية موسم 2016/2015، وتلقى الفريق أكثر من هزيمة، وفي نفس الوقت عانى ليفربول مع مدربه براندن رودجرز.

اتجه ليفربول بعدها لإقالة رودجرز، وقدم عرضا لمورينيو من أجل تولي مسؤولية إدارة الفريق، ولكن المدرب البرتغالي فضل الاستمرار في تشلسي، لثقته في دعم رومان إبراموفيتش مالك النادي.

تعاقد ليفربول مع الألماني يورغن كلوب، وبعد استمرار نتائج تشلسي السيئة، تمت إقالة مورينيو من تدريب البلوز، وتولى جوس هيدنيك المهمة.